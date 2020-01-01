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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

راعي كنيسة مارجرجس بسوهاج يشارك في «قصص من الخدمة»

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:22 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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شارك القس ويصا مكرم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس، كوم بدار بسوهاج، مساء اليوم في سلسلة عظات "قصص من الخدمة" عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأطلق المركز الإعلامي منذ بداية صوم الرسل سلسلة عظات "قصص من الخدمة"، وذلك في إطار حرص الكنيسة للدعم الروحي للأقباط.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر، وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل، وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.

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