والدة طفل من ذوي الاحتياجات تستغيث بـ«التعليم»: «مفيش مدرسة قابلاه»

استغاثت عزة عصام والدة الطفل سليم، بوزارة التربية والتعليم، وهو طفل من ذوي القدرات الخاصة، لعدم قدرتها على تسكينه في أي المدارس.وقالت "عصام" في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك": "أنا مش لاقية مدرسة لسليم لحد دلوقتى.. بجد أنا تعبت.. حسبي الله ونعم الوكيل فى كل اللي رافض إن ولادنا يعيشوا عيشة طبيعية إيه الظلم اللى أنا وغيرى من أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة عايشينه ده".وأضافت: "لما ابنى يبقى عنده ٦ سنين ومش عارفة أدخله مدرسة لحد دلوقتى ده يبقى عدل.. ولو فى اختيارات قدامى تبقى يا حكومي يا مدرسة لا تقل عن ٤٠ ألف في السنة ده إن كانت موجودة ده غير الشادو تيتشر ومرتبها وغير الجلسات".واستكملت: "حد يقولي ليه ابنى ميبقاش له حق إنه يعيش وسط الناس. أنا من لحظة ولادة سليم وأنا بأهله للحظه دى.. إنه يكون وسطكم.. بس للأسف انتوا بتدمروا كل حاجة حلوة إحنا بنعملها".