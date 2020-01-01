شردي: بعض الدول المتقدمة لم يعد متوافر بها سرير لمرضى كورونا

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن بعض الدول الكبيرة والمتقدمة لم يعد متوافر عندها سرير واحد إضافي لاستقبال مرضى كورونا، مشيرًا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد سوف تستمر لفترة طويلة.وتابع "شردي"، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "كورونا مش هتنتهي ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها، خدوا بالكوا"، لافتا إلى أن هذا يعد رسالة للشعب لتوخي الحذر والتعامل بحرص مع هذه الأزمة.