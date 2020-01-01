سفيرة كولومبيا: أحب التجوّل فى الشوارع والنظر لوجوه المصريين

■ بداية.. كيف كانت حياتك كزوجة لرئيس دولة؟

■ بعد أكثر من عام ونصف العام على وجودك فى مصر.. ما الذى تحلمين بفعله خلال الفترات المقبلة؟

■ ما الأماكن والأطعمة المفضلة بالنسبة لك فى مصر بالطبع قبل أزمة فيروس «كورونا»؟

■ وما تقييمك للأوضاع الاقتصادية والأمنية فى مصر حاليًا؟

■ إلى أين وصل مستوى التعاون بين مصر وكولومبيا؟

■ ما المنتجات التى يمكن تبادلها بين الدولتين؟

■ كيف ترين العلاقات الدبلوماسية والسياسية المصرية الكولومبية فى ٢٠٢٠؟

■ هل هناك تعاون ثقافى بين البلدين؟

■ كيف ترى كولومبيا دور مصر فى تجديد الخطاب الدينى ومحاربة الإرهاب وحل الأزمات الإقليمية ومشكلة الهجرة غير الشرعية؟

قالت السفيرة الكولومبية فى مصر، آنا ميلينا مونيوز دى جافيريا، السيدة الأولى ببلدها سابقًا، إن الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق تنمية اقتصادية فى وقت قياسى، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى مهمة، وجعلت الاستثمار آمنًا ومستقرًا، حيث أصبحت السوق المصرية واعدة وجاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.وكشفت السفيرة، فى حوارها مع «الدستور»، عن أنها اختارت العمل فى مصر بسبب ثرائها الثقافى وتقاليدها وحضارتها الاستثنائية، موضحة أن «الناس منفتحون وممتعون ومستعدون دائمًا للمساعدة، ورحبوا بى بشكل كبير».- كانت الحياة كسيدة كولومبيا الأولى تحديًا يوميًا، وكانت متناقضة وصعبة للغاية، بسبب جرائم تهريب المخدرات والعنف فى البلاد، وكان من دواعى سعادتى أن يستطيع زوجى الراحل بناء سجن ضم عتاة المافيا، ومنهم بابلو إسكوبار، وأعتبر هذا الأمر من إنجازات إدارة سيزار جافيريا فى هذا الوقت، وكنا نعمل بشكل مكثف من أجل الفقراء والفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع.ومن المعروف أن فترة الرئاسة فى كولومبيا قصيرة، لذلك كان علينا أن نتحرك بسرعة لتطوير برامج اجتماعية وثقافية بشكل رئيسى، لقد كانت حياتى كسيدة أولى حياة ملتزمة ونشطة للغاية.فقد كنت السيدة الأولى من ١٩٩٠ إلى ١٩٩٤، وكان تركيزنا الرئيسى فى مؤسسة الرئاسة على برامج حماية الطفولة والتغذية، وتوليت مهمة تنسيق السياسات الخاصة بالشباب والنساء والأسرة والمسنين من خلال مكتب استشارى فى الرئاسة.فى ذلك الوقت، تعاملنا مع العديد من القضايا المزعجة التى ظهرت بين الأجيال الشابة المتعلقة بالعنف وتجارة المخدرات، وشعرنا بالحاجة إلى العمل من أجل تشجيع الشباب على استخدام وقتهم بشكل إيجابى، وجرى تطوير برامج مختلفة مثل التدريب والمشروعات الصغيرة، وإنشاء فرق أوركسترا الشباب والترويج للرياضة والفنون وغير ذلك الكثير.وكان من بين الجهود المبذولة لتعزيز التعليم والصحة تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين فى جميع أنحاء البلاد، لإجراء فحوصات للعين والسمع على الأطفال فى المدارس، ثم جرى إرسال النتائج إلى الاختصاصيين وتزويد المحتاجين بنظارات أو معينات سمعية، ثم جرى تطبيق هذا البرنامج أيضًا لكبار السن.وأنا أؤمن بضرورة تمكين المرأة، لذا أعطينا المرأة الأدوات، وتعاونت مع زوجات المحافظين ورؤساء البلديات لتمكين النساء فى مجتمعاتهن وتطوير هذه البرامج.وأعتقد أن الوجود فى موقع سلطة يستدعى تحمل مسئولية خدمة الشعب، ورغم أننى كنت أملك سلطة سياسية غير مباشرة، فإننى استخدمتها لتعزيز وتنسيق البرامج مع الوزراء وتشجيع القطاع الخاص على العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة، أو تنفيذ مبادراتهم الخاصة فى تولى مسئوليتهم الاجتماعية، وأعتقد أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلداننا مسئولية تقع على عاتق جميع أفراد مجتمعها.والحقيقة أننى لست مستعدة لأن أكون سيدة أولى مرة ثانية، ففى الماضى كنت خبيرة اقتصادية، ثم غيّرت مجال عملى والآن هذه هى تجربتى الأولى كدبلوماسية فى مصر.عندما كنت السيدة الأولى تعاملت مع الشئون الدولية، وأعتقد أن كل التجارب التى مررت بها تؤهلنى لأكون قادرة على تحقيق وتولى أدوار ومناصب جديدة، وأنا دائمًا على استعداد لمواجهة التحديات الجديدة وأنا جاهزة للتعلم من الآخرين، وطلب المساعدة إذا لزم الأمر.وقد اخترت مصر بسبب ثرائها الثقافى وتقاليدها وحضارتها الاستثنائية، هنا الناس منفتحون وممتعون ومستعدون دائمًا للمساعدة، ورحبوا بى بشكل كبير.- أنا أرى أن الدبلوماسية لها أوجه مختلفة، لذا أحلم بزيادة التعاون بين البلدين فى مجالات الثقافة والسياحة والعلاقات السياسية والتجارة.وسياسيًا، أسعى لتنظيم زيارات للوزراء الكولومبيين لمصر، بهدف تعميق العلاقات بين البلدين، عبر تحديد برامج للتعاون فى مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون البرلمانى.وأرى أن الحكومتين أمامهما فرص كبيرة لزيادة التعاون فى التجارة والسياحة والاستثمارات بشكل عام.أريد أن يعرف المصريون المزيد عن كولومبيا، وأن يطوروا فهمًا أفضل لما نحن عليه الآن، فالمسلسلات تظهر الجانب العنيف من كولومبيا، ولكننا لم نعد كذلك.كولومبيا الآن مليئة بأشخاص متفائلين ومبتهجين يسعون لتطوير مجتمعهم ويعملون بقوة وينتجون بجودة عالية، فضلًا عن أن لدينا لاعبى كرة قدم رائعين، وموارد مائية وفيرة، ولدينا موسيقانا المختلفة، ونحب القهوة مثل المصريين ونحب الزهور الملونة والفن المعاصر والمهرجانات والمناظر الطبيعية.وأحب أن أشير إلى أن كولومبيا تتميز بتنوع بيولوجى كبير، فلديها أنواع طيور مختلفة أكثر من أى بلد آخر، وأصبحت واحدة من الوجهات الرئيسية لمشاهدة الطيور فى العالم.- أحب التجوّل فى شوارع مصر والنظر لوجوه المصريين ومشاهدة البيوت المصرية، كما أحب زيارة المتاحف وجميع المناطق الأثرية، وأذهب للأسواق لأتابع حياة أبناء مصر.وعادة كنت أخرج يوميًا فى كل مساء لأتناول الطعام المصرى خاصة «الكباب والكشرى»، وأحب كافيه «ريش» فى وسط المدينة.- أرى أن الحكومة المصرية بذلت مجهودات كبيرة لتحقيق تنمية اقتصادية، ونجحت فى إنجاز ذلك فى وقت قياسى، فمعدل النمو فى مصر خلال العامين الماضيين وصل لنسبة ٥٪، وكان معدل الاستثمار جيدًا، وكان الاستثمار الأجنبى يتركز بشكل أساسى فى مجال الغاز.ومن وجهة نظرى، فقد نجحت مصر فى تحقيق معدل النمو المرتفع، معتمدة على استخراج الغاز وتنمية قطاع السياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات، واستطاعت بذلك خفض معدلات البطالة، وكل ذلك يؤكد تحسن الاقتصاد الكلى فى مصر.والإصلاحات الاقتصادية التى نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى مهمة، واستطاع من خلالها جعل الاستثمار آمنًا ومستقرًا، لتصبح السوق المصرية سوقًا واعدة وجاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.وبالنسبة للظروف الأمنية، فمصر آمنة جدًا، وأرى المستوى الأمنى عاليًا للغاية، فأنا أشعر بالأمن فى كل المناطق التى أزورها، وحتى إن حدث فى مصر بعض الأعمال الإرهابية فهى أمور طبيعية تحدث فى كولومبيا وجميع دول العالم.- للأسف التعاون بين دول أمريكا اللاتينية ومصر قليل جدًا، باستثناء البرازيل والمكسيك، فشركاء مصر الأساسيون فى الاستثمار: دول أوروبا والولايات المتحدة والصين وروسيا والدول العربية، ورغم أن التجارة بين مصر وكولومبيا منخفضة للغاية فإننى أرى أن هناك فرصًا كبيرة لخلق تعاون بين البلدين على جميع المستويات، وهذه مهمتى، وأسعى حاليًا لزيادة التعارف بين الشعبين المصرى والكولومبى.قد تكون المسافة الكبيرة بين البلدين هى ما تؤرق المستثمرين، لكننا نعمل حاليًا على حل مشكلات نقل المنتجات، وأرى أن الشراكة بين الدولتين ضرورية، وأن مصر مليئة بالفرص الواعدة، وأنا أعمل الآن على زيادة الصادرات من مصر إلى كولومبيا.نتعاون مع الجانب المصرى حاليًا لإيجاد سبل لتعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل التجارى، خاصة أن كولومبيا من دول أمريكا اللاتينية، وهناك اتفاقية الميركسور بين مصر ودول أمريكا اللاتينية التى تتيح لمصر فتح أسواق جديدة فى كولومبيا، خاصة أن التبادل التجارى بين مصر وكولومبيا ضعيف ولا يتعدى ١٦ مليون دولار سنويًا، ومعظمه فى البتروكيماويات، ونحن نركز على تنوع الصادرات. ومن أولوياتى حاليًا زيادة التبادل التجارى، ومؤخرًا زرت جمعية القطن المصرى وذلك لتصدير القطن المصرى لكولومبيا، وأحاول الآن معرفة المنتجات المتميزة.- كولومبيا تصدر الفحم والبن والماشية، وهى المنتجات الرئيسية لدينا، ومن الممكن أن نستورد من مصر القطن والمنسوجات والأدوية والتوابل، فهى أكثر المنتجات التى يستهلكها الشعب الكولومبى، خاصة أن القطن المصرى هو الأكثر جودة على مستوى العالم.كما تسعى الدولة الكولومبية لزيادة صادراتها من الآلات الكهربائية وملابس السباحة واللحوم المجمدة والفواكه الطازجة، مثل «الموز» و«الأفوكادو»، فضلًا عن أننا نصدر السكر والكاكاو، والورود الكولومبية هى الأكثر طلبًا فى العالم لجودتها وجمالها.نحن نؤمن بضرورة تحقيق الإنصاف والشرعية فى جميع المعاملات التجارية، لكى يفوز جميع الأطراف، وهذا هو السبب وراء أننا نعمل بجد لإنشاء تحالفات استراتيجية بين رجال الأعمال الكولومبيين والمصريين بدعم من غرف التجارة الإقليمية والمؤسسات الحكومية.- أراها جيدة، ففى فبراير من هذا العام أجرينا مشاورات سياسية على مستوى وزارى، وكان من الجيد تحديد إطار للعلاقة بين البلدين فى مجالات التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى.ونحن نراجع الآن الاتفاقيات الموقعة فى الماضى ونعيد تنشيطها، ونحن على استعداد لتبادل العلاقات الثنائية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.- نعم.. هناك تعاون ثقافى كبير بين مصر وكولومبيا، ويتجلى ذلك فى دورات اللغة الإسبانية التى تقام فى مصر وكذلك الأحداث الثقافية، فضلًا عن الترويج المتبادل للأعمال الأدبية المصرية والكولومبية، علاوة على الأعمال السينمائية، وأرى أن الفن هو الطريقة المثالية لتحقيق التقارب بين الشعبين الشقيقين، ونعمل حاليًا على تفعيل «اتفاقية الجامعات» لتفعيل برامج التبادل التعليمى والبعثات.كما نتطلع لترويج الموسيقى والأدب والمعارض الفنية الكولومبية فى مصر، فـ«كولومبيا» زاخرة بالمطربين المميزين، مثل «شاكيرا» و«دى جى بالفين» و«مالوما» و«كارلوس فيفيس» و«فونسيكا»، ونود أن ندعوهم لإقامة حفلات فى مصر.وأما عن الأدب، فسوف نسعى لتدشين برامج تبادل الأعمال الأدبية للكتّاب والشعراء من الدولتين، من خلال أحداث مختلفة مثل معارض الكتب والمؤتمرات، وأنا أحلم بتدعيم العلاقات الثقافية بين البلدين، وسأسعى لتحقيق ذلك قدر المستطاع، ونحن نعمل على إقامة معرض لمتحف الذهب الفريد من نوعه فى العالم.وتعد برامج البعثات العلمية، من خلال تبادل الطلاب والمعلمين عبر الجامعات، طريقة جيدة لإنشاء جسور بين الثقافات، والتعليم هو أكثر بكثير من البرامج الأكاديمية، فالسفر والاحتكاك بالثقافات الأخرى يساعد على تطوير مهارات مفيدة فى الحياة، ولذلك سنسعى لزيادة عرض المنح الدراسية بين كولومبيا ومصر.- نرى أن دور مصر فى جميع هذه الأمور جيد جدًا، فقد استقبلنى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عندما تسلمت مهام منصبى فى بداية ٢٠١٩ فى القاهرة، وكنت سعيدة باللقاء، وأكدت له حرص بلادى على تقوية العلاقات مع الأزهر الشريف، من خلال بحث سبل التعاون بين جامعة الأزهر الشريف والجامعات الكولومبية.وكانت الزيارة إيجابية، وتحدثنا عن مبادئ رئيسية مشتركة يجب العمل عليها، واتفقنا على تعميق التعاون الثقافى، أيضًا كانت هناك فرصة للحصول على منح من الأزهر لطلاب كولومبيين.