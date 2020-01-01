فلسطين تمدد إغلاق الضفة الغربية لـ5 أيام

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تمديد إغلاق الضفة الغربية المحتلة 5 أيام أخرى اعتبارا من غد الأربعاء، بسبب ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة في رام الله: إن الحكومة الفلسطينية قررت إغلاق جميع الأراضي الفلسطينية خمسة أيام أخرى، على أن يشمل الإغلاق المحافظات والمدن والقرى والمخيمات.وأضاف أن رئيس الوزراء محمد اشتيه ترأس اليوم ثلاثة اجتماعات لمجلس الوزراء واللجنة الأمنية ولجنة الطوارئ العليا، و"تمت مناقشة الحالة الوبائية في ضوء تصاعد حالة الوباء ووفاة 22 مواطنا وتقرر تمديد الإغلاق مع السماح بفتح محلات السوبرماركت والصيدليات ومصانع الدواء والمواد الغذائية ومصانع التصدير".وتابع أنه "سيسمح بفتح البنوك مع التقيد الصارم بإجراءات السلامة المشددة جدا".وطالبت الحكومة الفلسطينية إسرائيل الإثنين، بإغلاق المعابر مع الأراضي الفلسطينية لمواجهة التزايد المطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، سجلت الضفة الغربية المحتلة حتى الآن أكثر من 4570 إصابة بينها 17 وفاة، فيما أحصى قطاع غزة 72 إصابة ووفاة واحدة.وفي الجانب الإسرائيلي، أحصت السلطات أكثر من 31 ألفا و270 إصابة بينها أكثر من 330 وفاة.