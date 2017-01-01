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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محيي الدين: معركة كمين البرث ملحمة لم تحدث منذ حرب 73

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:55 م
اللواء محمود محيي
اللواء محمود محيي الدين
أحلام عبدالرحمن
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قال اللواء محمود محيي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الكتيبة 103 تضم عناصر النخبة القتالية في الجيش المصري، وما قدمه رجال الكتيبة ملحمة لم تحدث منذ حرب 1973.

وقدم اللواء محيي الدين مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، التحية لروح الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، قائلا: «المنسي قدم روحه من أجل الوطن العزيز، قدم بطولة خالدة يذكرها التاريخ بحروف من نور».

وأكمل اللواء، أن الشهيد المنسي كان ذاهبا لكمين البرث لدعم مركزهم.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ملحمة البرث والتي استشهد فيها المنسي ورجاله تم قتل من الإرهابيين أكثر من 400 إرهابي.

وتحل اليوم 7 يوليو الذكرى الثالثة لاستشهاد البطل أحمد المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة بكمين البرث والذى راح ضحية هجوم غاشم على الكمين الذى يترأسه فى 7 يوليو عام 2017.

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