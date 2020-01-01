نصائح مهمة للبنات لتجنب الابتزاز الجنسى

قالت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تيك توك» دفعت الشباب والفتيات لفعل أي شيء من أجل تحقيق الشهرة، وهو ما تسبب في أذى كثيرين.وأضافت البنا، خلال حوارها في برنامج «الأفوكاتو» على شاشة «النهار»: «أنصح البنات بعدم اللجوء لتطبيقات السوشيال ميديا ومنها تطبيق التيك توك حتى لا يتعرضن للابتزاز، مؤكدة أن الصمت عن التحرش والابتزاز الجنسي جريمة».وأكدت ضرورة عدم توجيه اللوم على الفتاة التي تتعرض للابتزاز على السوشيال ميديا، مطالبة الأسر باحتواء بناتهن ومصاحبتهن.وفي السياق نفسه أشارات استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إلى أن هناك تمييزا قويا داخل الأسرة المصرية بين تربية الولد والبنت، مما يؤدي إلى عنف شديد، مؤكدة أن هذا الأمر لا بد من العمل على تغييره.وأكدت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن الرجل الذي يذبح لزوجته القطة ليلة الدخلة ويضربها ليس لديه ثقة في النفس وضعيف الشخصية.وأكملت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن المجتمع المصري ذكوري بدرجة كبيرة.قدمت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما يقدمه للمرأة المصرية في عهد، مؤكدة أن الرئيس السيسي كرم المرأة ويعمل على رفع مكانتها في المجتمع.