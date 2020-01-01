الطيران الفرنسي يدمر أنفاق داعش شمال تكريت

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم، أن الطيران الفرنسي دمر أنفاقا لتنظيم داعش شمال مدينة تكريت 170 كم شمال بغداد.وأوضحت الخلية، في بيان لها اليوم، أن الطيران الفرنسي وضمن التحالف الدولي نفذ ضربات جوية استهدفت أنفاقا تستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية في جزيرة كنعوص 140 كم شمال تكريت، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، مشيرة إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير هذه الأنفاق بالكامل.وتشهد مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا.