رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: وباء كورونا لم يصل ذروته بعد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:44 م
تادروس أدهانوم
تادروس أدهانوم
أ ش أ
طباعة
قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن وباء (كورونا) يتسارع عالميا ولم تصل بعد إلى ذروته.

وأضاف مدير المنظمة -في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف- أن عدد الوفيات يرتفع في بعض البلدان بينما تحقق بلدان أخرى تقدما وانخفضت فيها معدلات الوفيات ما قد يجعل البعض يشير أحيانا إلى أن عدد الوفيات انخفض عالميا.

من جانب آخر، لفت ادهانوم إلى أن بعثة من خبراء المنظمة سوف تقوم بزيارة الصين والعمل مع نظرائهم هناك من أجل تحديد المصدر الحيواني لفيروس (كورونا)، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من البعثة هو النهوض بالفهم فيما يتعلق والمصادر الحيوانية وراء الفيروس وكيف انتقل إلى الإنسان.

وجدد تأكيد أن الوحدة الوطنية والتضامن العالمى مهمان أكثر من أي وقت مضى للتصدي لفيروس (كورونا).

بدورها، أوضحت خبيرة المنظمة بقسم الوقاية بينيدتا ألجرانزي -ردا على أسئلة الصحفيين بشأن انتقال الفيروس عن طريق الهواء- أن هناك احتمالا لذلك خاصة في الأماكن العامة حيث يتزاحم الاشخاص وفي الاماكن ذات التهوية الرديئة.

ولفتت إلى أن المنظمة تعمل للوقوف على المزيد من الأدلة في هذا الخصوص، ونصحت بتفادي الأماكن المغلقة المكتظة سيئة التهوية وحثت على ارتداء الكمامات بالأماكن التي يصعب فيها التباعد الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

«الصحة» تسجل تراجعا قياسيا بإصابات كورونا.. أقل من 1000

مصادر: ترحيل صفوت الشريف لقسم الخليفة

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائي هام بشأن رصيد الإجازات

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

الصحة العالمية: وباء كورونا لم يصل ذروته بعد

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائي هام بشأن رصيد الإجازات

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

«كورونا» تلغى بطولة العالم لسباقات دراجات «بى.إم.إكس»

الأرجنتين: العثور على بقايا متحجرة لسمكة عملاقة عمرها 70 مليون سنة

«دايت» الخيار لنحت الجسم في أسبوع

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

الأردني وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا

صدور كتاب «المؤسساتية الحديثة ودورها في التنمية» عن الشؤون الثقافية

رئيس التنمية الثقافية يتفقد قصر طاز ومتحف أم كلثوم (صور)

«في التَّبابَ ونقضه» كتاب جديد لـ نبيل سليمان عن دار أروقة