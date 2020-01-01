إصابتان جديدتان بكورونا في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، عن تسجيل إصابتين غير محليتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1169 إصابة.وأشار الوزير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحالتين الجديدتين تعودان لأردنيين قادمين من الخارج، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 12 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 929.