عقد الاجتماع الأول لشعبة الاتصالات الخميس

تعقد الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعها الأول يوم الخميس الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٠ بعد إصدار المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قرارا بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الشعبة لحين اجتماع الجمعية العمومية للشعبة لتشكيل مجلس الإدارة الجديد 2020 2024.وقال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، إن الشعبة سوف تناقش استراتيجية العمل للدورة الجديدة وتغيير مسمى الشعبة للمدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ووضع الضوابط وآليات التنظيم لمزاولة النشاط.