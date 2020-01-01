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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عقد الاجتماع الأول لشعبة الاتصالات الخميس

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:40 م
الاتصالات
الاتصالات
دعاء أبو العزم
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تعقد الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعها الأول يوم الخميس الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٠ بعد إصدار المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قرارا بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الشعبة لحين اجتماع الجمعية العمومية للشعبة لتشكيل مجلس الإدارة الجديد 2020 2024.

وقال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، إن الشعبة سوف تناقش استراتيجية العمل للدورة الجديدة وتغيير مسمى الشعبة للمدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ووضع الضوابط وآليات التنظيم لمزاولة النشاط.

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