هولندا تعثر على غرفة تعذيب فى حاويات شحن

عثرت الشرطة الهولندية على عدة زنزانات سجن مؤقتة وغرفة تعذيب مخبأة في حاويات شحن، حسبما قال ممثلو الادعاء العام في روتردام اليوم الثلاثاء.وقال ممثلو الادعاء العام في بيان إن "صورة حاويات الشحن قاسية للغاية وصادمة".وكان قد تم اعتقال ستة أشخاص قبل أسبوعين للاشتباه في قيامهم بخطف واحتجاز رهائن وذلك بعدما اعترضت الشرطة اتصالات ورسائل أرسلت عبر منصبة "انكروتشات" المشفرة، والتي ناقشوا فيها علانية تعذيب المختطفين.وقالت الشرطة في بيان منفصل، إن الحاويات التي تم العثور عليها في مخزن بمدينة "فوشه بلونتاجه" لم تستخدم بعد.وبدا أن ستا من الحاويات كانت مخصصة كزنزانات سجن وزودت بعازل للصوت ومراحيض محمولة وأصفاد على الأسقف والأرضيات.وذكر الادعاء إن المشتبه بهم أشاروا إلى الحاوية السابعة على أنها "غرفة المعالجة"، ومن الواضح، أنه تم تخصيصها وتجهيزها لتعذيب الأشخاص.