وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان المساعدات الإنسانية لسوريا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الألماني، هيكو ماس، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة الوضع في سوريا.وأكد الجانبان، حسب بيان للخارجية الروسية، أن تسوية الأزمة السورية لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وتقوم على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.وبحث الجانبان، خلال الاتصال، مسائل تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في كافة أراضي بلادهم دون تسييس وتمييز، كما تبادلا الآراء في المناقشات التي يشهدها مجلس الأمن الدولي بشأن آفاق آلية نقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، حيث أشار لافروف، إلى ضرورة جعل المساعدة الإنسانية لسوريا تتوافق وحقائق الوضع الميداني ومعايير القانون الإنساني الدولي، التي تستوجب تنسيق جميع العمليات مع دمشق.ولفت لافروف، إلى العواقب السلبية للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا، والتي لا تزال قائمة على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لتخفيف التقييدات الأحادية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.