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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت وألمانيا تبحثان التعاون في مواجهة كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:35 م
كورونا
كورونا
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بحث وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، سبل تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه: إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكويتي، بنظيره الألماني.

وأضاف البيان: أن الوزيرين بحثا- خلال الاتصال- مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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