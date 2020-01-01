الكويت وألمانيا تبحثان التعاون في مواجهة كورونا
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:35 م
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بحث وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، سبل تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه: إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكويتي، بنظيره الألماني.
وأضاف البيان: أن الوزيرين بحثا- خلال الاتصال- مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه: إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكويتي، بنظيره الألماني.
وأضاف البيان: أن الوزيرين بحثا- خلال الاتصال- مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.