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محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يبدأ غدًا إنهاء حالة الإغلاق تدريجيًا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:34 م
حمدوك
حمدوك
أ ش أ
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أعلنت ولاية الخرطوم عن بدء العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة اعتبارا من غد الأربعاء، خلال الفترة من الخامسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، شريطة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية اللازمة للتعامل مع فيروس "كورونا المستجد".

وقالت ولاية الخرطوم، في بيان اليوم: يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم المستمر، موضحة أن هذا الوضع خاضع للتقييم وفقا للمؤشرات الصحية، وعلى المواطنين الالتزام بالاشتراطات حتى لا نعود للإغلاق التام.

ووجه البيان رؤساء الوحدات الحكومية والقطاع الخاص بترتيب أوضاع العمل داخل وحداتهم، بحيث لا تتراوح نسبة الحضور لتسيير دولاب العمل اليومي ما بين 30% و50% بتطبيق نظام التناوب في حضور العاملين، بالإضافة إلى توفير الكمامات والتعقيم المستمر لمواقع العمل وإلزام جمهور المتعاملين بالتعقيم والكمامة.

وشدد البيان على ضرورة أن تلتزم الأنشطة التجارية والخدمية التي تلزمها أعداد كبيرة من المواطنين بالاشتراطات الصحية، وطالب المحليات بمراقبة مدى التزام الأسواق بالاشتراطات الصحية.

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