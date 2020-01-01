رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: إصابات كورونا تتخطى الـ16 ألف حالة و968 وفاة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:34 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
أ ش أ
طباعة
أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 16 ألفا و879 مصابا، و968 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 475 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 12 ألفا و94 حالة.

ويعد رقم الإصابات المعلن عنه اليوم، هو أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ ظهور المرض في الجزائر.

وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 55 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال، ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى، وذلك حتى 13 يوليو الجاري.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من التعليم على صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

مستشار الرئيس: «موقف كورونا تحت السيطرة» (فيديو)

«الصحة» تسجل تراجعا قياسيا بإصابات كورونا.. أقل من 1000

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

الصحة العالمية: وباء كورونا لم يصل ذروته بعد

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائي هام بشأن رصيد الإجازات

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

«كورونا» تلغى بطولة العالم لسباقات دراجات «بى.إم.إكس»

الأرجنتين: العثور على بقايا متحجرة لسمكة عملاقة عمرها 70 مليون سنة

«دايت» الخيار لنحت الجسم في أسبوع

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

الأردني وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا

صدور كتاب «المؤسساتية الحديثة ودورها في التنمية» عن الشؤون الثقافية

رئيس التنمية الثقافية يتفقد قصر طاز ومتحف أم كلثوم (صور)

«في التَّبابَ ونقضه» كتاب جديد لـ نبيل سليمان عن دار أروقة