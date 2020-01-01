الجزائر: إصابات كورونا تتخطى الـ16 ألف حالة و968 وفاة

أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 16 ألفا و879 مصابا، و968 حالة وفاة.وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 475 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 12 ألفا و94 حالة.ويعد رقم الإصابات المعلن عنه اليوم، هو أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ ظهور المرض في الجزائر.وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 55 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال، ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى، وذلك حتى 13 يوليو الجاري.