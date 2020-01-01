القائمة الكاملة لأبطال فيلم «كيرة والجن» (صور)

قررت شركة "سينرجي فيلمز"، استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن"، عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد، خلال شهر يوليو الجاري، حيث كان فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد قد صور عدة مشاهد من الفيلم قبل جائحة كورونا، ثم قررت الشركة عودة استئناف التصوير مرة أخرى، ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية "كيرة" خلال الأحداث، كما يجسد النجم أحمد عز شخصية "الجن"، كما تجسد النجمة هند صبري شخصية "دولت فهمي".وانضم للعمل كل من سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب من المتوقع أن تعلن عنهم الشركة أيضًا خلال الفترة المقبلة.الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي، والفيلم إنتاج سينرجي فيلمز برئاسة أحمد بدوي.