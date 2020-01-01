«التخطيط»: أزمة كورونا ساهمت فى تحسين جودة التعليم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في كل أزمة هناك دائمًا حافز للتغيير، وأسهمت أزمة فيروس كورونا في تسريع العمل على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بجودة التعليم وكذا الأهداف المرتبطة بالابتكار والبنية التحتية والتكنولوجيا.وأضافت السعيد أن الأزمة الحالية أثبتت أنه يجب إعادة النظر في ترتيب أولوياتنا بتوجيه مزيد من التركيز على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان وكذلك الحد من عدم المساواة.وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تولي أولوية كبيرة للتركيز على مجالات متعددة منها قطاع الصحة، وتوسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات العامة، ومعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء أثناء مشاركتها بفعاليات اليوم الأول للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، ويعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري.