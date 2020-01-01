لبنان يوقف 3 إرهابيين قبل سفرهم إلى سوريا ومصر

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبنانية، اليوم، عن توقيف ثلاثة إرهابيين لبنانيين ينتمون إلى (داعش).وقالت المديرية، في بيان صحفي اليوم، حسبما "أفادت الوكالة الوطنية للإعلام"، إن ذلك جاء في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها.ووفق البيان، اعترف الموقوفون بأنهم "بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرضوا أشخاصا آخرين على مبايعة التنظيم، وسعوا للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بصفوف تنظيم داعش".وأشاروا إلى أنهم أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية، وخططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية.وطبقا للبيان، بعد انتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.