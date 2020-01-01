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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم وتطوير العلاقات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:10 م
نور الدين الريّ
نور الدين الريّ
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بحث وزير الشئون الخارجية التونسي، نور الدين الريّ، اليوم الثلاثاء، مع الوزير المكلف بشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية، جيمس كليفاري، مختلف أوجه علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.

واستعرض الوزيران، خلال اتصال هاتفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية، الإجراءات التي اتخذتها السلطات في البلدين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية والجهود المبذولة من أجل إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، في ضوء تطور الوضع الصحي بالبلدين، ومواقف ورؤى البلدين إزاء أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة منها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية التونسي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل حمل إسرائيل على وقف مخططاتها أحادية الجانب، التي من شأنها القضاء على حل الدولتين ونسف عملية السلام برمتها، مذكرا بموقف تونس الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب الوزيران، عن الحاجة إلى مواصلة دعم المساعي الرامية لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وذلك طبقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار حلّ سياسي ليبي- ليبي يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.

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