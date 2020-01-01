ارتفاع أسعار النفط اليوم وتوقعات بالتراجع خلال أسبوع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 1% بعد تعافي الطلب على الخام.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1% ليصل إلى 43.20 دولار للبرميل.كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم شهر بأكثر من 1.2% مسجلًا 40.61 دولار للبرميل.وجاء ارتفاع أسعار النفط على عكس توقعات المستثمرين خاصة بعد بيانات صادرة من الحكومة الإيرانية بشأن امتلاء صهاريج وسفن التخزين بالخام عن آخرها بسبب تراجع الصادرات وخفض تشغيل المصافي جراء جائحة فيروس كورونا.بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي مخزونات الخام على البر إلى 54 مليون برميل وازدادت المخزونات تضخما في يونيو الماضي لتصل إلى 63 مليون برميل، ووصلت إلى 56.4 مليون برميل في أماكن تخزين عائمة حتى الثالث من يوليو الجارى.ومن المتوقع تراجع أسعار النفط لأكثر من 2 إلى 3 دولارات للبرميل خلال الأسبوع القادم بسبب زيادة مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل.