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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
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سياسي

مصر للصحة والتنمية المستدامة تطلق فيلم «احميها من الختان»

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:56 م
احميها من الختان
احميها من الختان
محمد الشريف
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أطلقت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وبالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال مصر الفيلم الوثائقي "احميها من الختان".

جاء ذلك في إطار سعي مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة لتصحيح المفاهيم والعادات الخاطئة حول ممارسة جريمة ختان الإناث وتأثيرها على الفتيات.

وقال تامر نصر المستشار الإعلامي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة: سعدنا بالعمل تحت رعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وبالشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال في إنتاج فيلم "احميها من الختان"، ونعتز بمشاركة الفنان محمد عادل في هذا العمل الذي حمل الكثير والكثير من الرسائل التوعوية القوية الذي خاطبنا من خلالها الأسرة المصرية للوقوف على مخاطر ارتكاب تلك الجريمة في حق الصغيرات، وقد عكس الفيلم حجم المخاطر النفسية والجسدية والصحية التي تتعرض لها الفتاة في سن صغير بسبب صدمة وبشاعة هذه الجريمة، وأكد أن الحفاظ على البنت يأتي من خلال إكرامها وتربيتها، وجاءت رسائل الفيلم معبرة وموضحة، وقالت إن بنتكم.. الوردة اللي ياما فرحتكم بضحكتها وشقاوتها. بنتكم اللي لسه بتفتح على الدنيا واللي بتكون سندكم بكره اكرموها بتربيتكم ليها كبروها وسطيكم بالحنان والرعاية وعلموها انها غالية وما تكسروهاش معاكم هتتعلم ازاي تحافظ على نفسها من غير لا ختان ولا قسوة الختان جريمة والشرع أنكرها مؤكد مفيش كده في الدين ولا الختان طهارة.. ولا الختان عفة.. ولا الختان حماية للبنت عشان الحماية والعفة مكانهم العقل العفاف والتربية الصح هما الحماية احموا بناتكم من الختان.

يذكر أن مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة حصدت تكريم خاص من اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لمجهوداتها في التوعية بمخاطر وبشاعة جريمة ختان الإناث، وتسلمت المؤسسة الشهر منتصف شهر يونيو الماضي جائزة ماري أسعد وعزيزة حسين عن مجمل أعمالها ومبادرتي محطة مصر وبالطو أبيض ضد الختان وهم من أكبر المبادرات التوعوية والجماهيرية التي نفذت في الشارع المصري في مواجهة جريمة ختان الإناث هذا العام.

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