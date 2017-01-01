صابرين زوجة عمرو عبد الجليل في «النمس والإنس»

صور صناع فيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة، أسبوع واحد فقط من العمل الذي يعود بالنجم محمد هنيدي لعالم السينما، بعد آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017.وعلمت "الدستور" من مصادر بداخل العمل، أن الفيلم الذي تم تصوير أسبوع واحد منه فقط بإستديوهات شريف عرفة بمدينة السادس من أكتوبر، تشارك فيه النجمة صابرين بدور زوجة الفنان عمرو عبد الجليل، الذي يجسد دور عفريت يسعى لجعل ابنة أخته منة شلبي تتزوج من محمد هنيدي، وتنجب منه ولدًا في إطار كوميدي مرعب.فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.