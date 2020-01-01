حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور بمنيا القمح

شن مجلس مدينة منيا القمح الثلاثاء، حملة مكبرة لتيسير حركة المرور داخل المدينة، وضبط مركبات التوك توك والاشغالات المخالفة.وقامت شرطة المرافق وقسم الاشغالات بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية بالتصدي للتكاتك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ مايلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط بالشوارع وتيسير حركة المرور ورفع الإشغالات.وتمكنت الحملة من ضبط عدد من التكاتك المخالفة، وتم التحفظ عليها، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.