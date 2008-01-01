رئيس التنمية الثقافية يتفقد قصر طاز ومتحف أم كلثوم (صور)

تفقد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، قصر الأمير طاز بحي الخليفة ومتحف أم كلثوم بالمانسترلي؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية، حيث تم افتتاحهما للجمهور اليوم الثلاثاء 7 يوليو.وقام "عبد الوهاب" بتفقد المعرض الاستعادي لملتقى الأقصر الدولي للتصوير والمقام بقصر الأمير طاز لنتاج الثلاث دورات الأولى من الملتقى لسنوات 2008 وحتى 2010، ويضم المعرض 52 لوحة لفنانين مصريين وأجانب وعرب، منهم فاروق وهبة، جميل شفيق، خلف طايع، مصطفى مشعل، نعيمة الشيشيني، محمد رزق، وأيضا مصطفى عبدالمعطي، أحمد نبيل، رضا عبدالسلام، عبدالسلام عيد، أحمد عبدالكريم، عبدالوهاب عبدالمحسن، ومن خارج مصر المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، المغرب، لبنان، روسيا، المجر، النمسا، فرنسا، إنجلترا، استراليا، ألمانيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، البوسنة.كما تفقد متحف أم كلثوم بقصر المانستيرلي بالمنيل، للتأكد من تنفيذ عمليات التعقيم وإجراءات التباعد.ونوه "عبد الوهاب" أن قطاع الصندوق يقوم بعمل كافة الاستعدادات اللازمة في هذا الظرف الدقيق لاستعادة النشاط الثقافي والفني بعد توقف دام لثلاثة أشهر تمهيدا لعودة النشاط تدريجيا، لاستكمال دور الصندوق لدعم الفن والثقافة والإبداع.