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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جوجل» تنتهي رسميًا من إغلاق + Google

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:46 م
جوجل
جوجل
أبوزيد على
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أفادت صحيفة إندبندنت البريطانية أن شركة جوجل انتهت من إغلاق جوجل بلس "+Google" نهائيًا، بعد ما يقرب من عقد من إطلاقه في عام 2011.

وتابعت الصحيفة أنه تمت إعادة تسمية تطبيق جوجل بلس «ios» وآندرويد لتصبح Google Currents.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة متوقعة منذ أكثر من عام، ففي أبريل 2019 عندما تم إغلاق جوجل بلس، قالت شركة جوجل أنها ستستبدل التطبيق بواحد آخر لديه آليات عمل جديدة.

وأشارت الشركة إلى أن «Google Currents» سيصبح شبكة اجتماعية في مكان العمل، كما ستتم إعادة توجيه روابط جوجل بلس الحالية إلى صفحات Google Currents.

يذكر أن جوجل بلس لم تتمكن شركة جوجل من انجاحه، وتم إعادة تشغيله في عام 2016 من قبل الشركة بمحاولات أكبر لجعل التطبيق أكثر اجتماعية، لكن المحاولة باءت بالفشل.

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