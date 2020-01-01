رئيس جامعة عين شمس عن الامتحانات: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية سواء في عملية تنظيم دخول وخروج الطلاب أو قياس درجات الحرارة لهم، أثناء الامتحانات.وأضاف المتينى، خلال حواره المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، نحرص على وجود شرط التباعد الجسدي بين جميع الطلاب، مؤكدًا أنه يتم تقسيم فترة الامتحانات بين الطلاب من الساعة السابعة صباحًا إلى السابعة مساءً، لافتا إلى وجود 3 أو 4 نماذج امتحان مختلفة لنفس المادة.وأكد أن النماذج متشابهة جدًا في المستوى حتى يتساوى الطلاب، منوها إلى أن ما نشهده الآن دروسا مستفادة من هذا الوضع التاريخي.