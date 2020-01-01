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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تتسلم طائرتين جديدتين من طراز الإيرباص A320Neo

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:39 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب -محمود السعدي
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استقبل مطار القاهرة اليوم طائرة مصر للطيران السادسة الجديدة بحروف تسجيل SU-GFO من طراز إيرباص A320neo قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا والتي تعد الطائرة الثانية من نفس الطراز التي تتسلمها الشركة الوطنية خلال شهر يوليو الحالي.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قائلًا تعد هذه الطائرة السادسة من طراز الإيرباص A320Neo من إجمالي ٨ طائرات متعاقد عليهم من نفس الطراز يصل جميعهم خلال العام الجاري.

وأضاف زكريا: التزامنا باستلام الطائرات الجديدة يؤكد على إصرار الشركة على تحدي كل الظروف ومواصلة استراتيجيتها وهو ما تعمل عليه مصر للطيران في الفترة الأخيرة، فنحن ملتزمون بتقديم وتعزيز الخدمة المتميزة للعملاء من خلال انضمام أحدث الطائرات ذات مستويات الراحة والرفاهية العالية".

وأضاف الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن هذا الطراز ذات المدى المتوسط يخدم شبكة مصر للطيران ويعزز من قدرتها التنافسية لما يتمتع به من كفاءة واقتصاديات في التشغيل ونحن سعداء بأننا من أولى الشركات في المنطقة التي تعاقدت عليه مع شركائنا في الصناعة.

وكان في استقبال الطائرة الجديدة بمطار القاهرة الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات مصر للطيران.

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