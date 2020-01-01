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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعدام 57 كيلو أغذية مجمده و33 زجاجة خل بأسوان (صور)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:37 م
عدام و أغذية مجمده
عدام و أغذية مجمده
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة تفتيش مكبرة بحى الصداقة الجديد وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة وإدارة شئون البيئة وغيرها من الجهات المعنية، وجاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الحملات المكبرة لمراقبة الأسواق والتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر مخالفة نشاط، ونشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر مخالفة للاشتراطات البيئة والنظافة و23 انذار لمخالفة الإجراءات الوقائية، علاوة على إعدام 57 كيلو أغذية مجمدة وجبنة رومى، مع ضبط 33 زجاجة خل تم إرسالها إلى المعمل للفحص والتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى.
عدام و أغذية مجمده
عدام و أغذية مجمده
عدام و أغذية مجمده
عدام و أغذية مجمده

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