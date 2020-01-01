إعدام 57 كيلو أغذية مجمده و33 زجاجة خل بأسوان (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة تفتيش مكبرة بحى الصداقة الجديد وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة وإدارة شئون البيئة وغيرها من الجهات المعنية، وجاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الحملات المكبرة لمراقبة الأسواق والتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر مخالفة نشاط، ونشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر مخالفة للاشتراطات البيئة والنظافة و23 انذار لمخالفة الإجراءات الوقائية، علاوة على إعدام 57 كيلو أغذية مجمدة وجبنة رومى، مع ضبط 33 زجاجة خل تم إرسالها إلى المعمل للفحص والتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى.