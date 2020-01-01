البرلمان الروسي يحذر تركيا من طمس هوية «آيا صوفيا»

أفادت تقارير تركية، الثلاثاء، بتحذير البرلمان الروسي، من قررا تحويل متحفق آيا صوفيا إلى مسجد، قائلًا:" نرجو ألا تتخذ تركيا قرارًا متعجلًا حيال قضية آيا صوفيا، تندم عليه فيما بعد".ووفقا للخبر الذي نشرته جريدة "جمهورييت" التركية، فإن البرلمان الروسي طالب أعضاء البرلمان التركي بإصدار قرار من شأنه التراجع عن تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، لافتا أن مثل هذه القرارا سيكون ذا عواقب وخيمة، وسيدفع تركيا إلى الندم.وأثارت قضية «آيا صوفيا» الجدل على مستوى العالم، بسبب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة فتحه كمسجد، تقام فيه الشعائر الإسلامية، في محاولة منه لكسب تعاطف المتشددين.