افتتاح فعاليات فلسطين ملتقى الرواية العربية غدًا

يفتح ملتقى فلسطين للرواية العربية الثالث، فعالياته بالجلسة الأدبية" دلالات المكان في الرواية العربية والفلسطينية"، غدًا الأربعاء، "أونلاين" عبر بث مباشر لوزارة الثقافة الفلسطينية.يشارك فى الجلسة كل من الروائي والكاتب رشاد أبوشاور من عمّان، والروائي والناقد الدكتور أحمد رفيق عوض من رام الله، والروائي والناقد د.إبراهيم السعافين من عمّان، والناقد والكاتب أبوبكر البوجي من أنقرة، ويدير الجلسة الروائي صافي صافي من رام الله.