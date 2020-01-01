مديرة خدمات الصحة الإسرائيلية تستقيل احتجاجاً على استراتيجية التعامل مع كورونا

قدمت مسئولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية الثلاثاء استقالتها بسبب ما اعتبرت أنه تجاهل لتوجيهاتها المتعلقة بجهود احتواء فيروس كورونا المستجد.ووصفت مديرة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة سيغال ساديتزكي، جهود احتواء الفيروس في البلاد بأنها "مشوشة" لافتة إلى أنها تواجه مزيدًا من الأعباء.وتأتي استقالة ساديتزكي بعد أن أعلنت إسرائيل الإثنين جملة من القيود الجديدة للحد من انتشار الفيروس.وقالت مديرة الصحة العامة في منشور على موقع فيسبوك حيث أعلنت قرارها التنحي: "أصبحت بوصلتنا للتعامل مع الوباء مشوشة، منذ بضعة أسابيع حتى الآن".وأضافت عالمة الأوبئة "على الرغم من التحذيرات المتكررة في المحافل المختلفة، فإننا نراقب بخيبة أمل فرصتنا لاحتواء الفيروس الآخذة بالتناقص".وقالت ساديتزكي إنها: "توصلت إلى استنتاج مفاده أن رأيي المهني أصبح لا يلقى قبولًا، ولم يعد بوسعي المساعدة في منع انتشار الوباء".وكان وزير الصحة الإسرائيلي الجديد وحليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يولي إدلتشاين قد أعلن الإثنين عزمه على تسمية شخص مهم للإشراف على "الرد الإسرائيلي" ما يعني امكان كف يد ساديتزكي.وكانت الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في مارس وأبريل لاحتواء الفيروس بما في ذلك فرض قيود على السفر بشكل مبكر، قد لاقت إشادة دولية.وقالت مديرة الصحة العامة إن الرد الأولي الإسرائيلي الفعال تبدد بسبب "الانفتاح السريع والواسع للاقتصاد".وكان نتنياهو الذي شكر ساديتزكي على خدمتها، حذر من انهيار النظام الصحي بسبب ارتفاع أعداد الإصابات في صفوف من يعانون أمراضا خطيرة.وسجلت إسرائيل حتى صباح الثلاثاء أكثر من 31 ألف إصابة بالفيروس بينها 338 وفاة.