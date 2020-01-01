الجيش الليبي ينفي تعرض الجفرة لأي غارات معادية

نفى مكتب آمر قاعدة الجفرة الجوية، مساء اليوم، الأنباء التي يروج لها إعلام حكومة الوفاق غير المعتمدة، حول تعرض منطقة الجفرة لغارات معادية.وقال آمر قاعدة الجفرة الجوية، في تصريح لصحيفة المرصد الليبية: "لاصحة على الإطلاق للمتداول عبر الإعلام الليبي الموالي لتركيا عن وقوع أي غارة اليوم في كامل المنطقة من سوكنة إلى ودان"، مؤكدا أن هذه الشائعة موجهة للداخل التركي كرد وهمي على "صفعة" قاعدة الوطية الجوية غربي العاصمة طرابلس.وكان الإعلام التابع لما تسمى عملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، نجاح سلاحه الجوي في تدمير منظومة دفاع جوي للجيش بمشروع الحمام بمدينة سوكنةفي الجفرة.