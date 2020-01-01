«الإفريقى للبناء»: كورونا أخر تسليم شركات المقاولات للمشروعات

أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، أن الاتحاد حريص على وضع آليات وأسس لبناء شراكات عربية إفريقية بين الدول الأعضاء والاستفادة بجميع الخبرات والمقومات الاقتصادية والبشرية والعمل على تعظيمها في ظل انتشار الوباء العالمي كوفيد _19.وقال " عبدالعزيز " في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا تتصاعد الآثار السليبة يومًا بعد يوم بمختلف القطاعات منها قطاع التشييد والبناء فبالتالي أصبح تقديم خدمات البناء والإنشاءات خلال هذه الأوقات مهمة ليست سهلة بالإضافة إلى أنه تتطلب احتياطات إضافية حتى يتمكن العمال من أداء مهامهم في نفس الوقت الحفاظ على صحتهم وعلى صحة المخالطين لهم.وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي إلى أن شركات المقاولات تعرضت لتأخيرات في تنفيذ المشروعات بسبب فيروس كورونا، وذلك لأسباب متنوعة تأخير تصدير الشحنات من المواد البناء والمعدات والتحديات الموجودة في العثور على العمالة وأطقم العمل الأصغر.وأوضح " رئيس الاتحاد الإفريقي" أنه ضمن الآليات تم وضع قاعدة بيانات مشتركة موحدة تقوم على عرض المشروعات المتاحة بإفريقيا، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء تحالفات كبرى قادرة على تنمية الدول.