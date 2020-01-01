رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإفريقى للبناء»: كورونا أخر تسليم شركات المقاولات للمشروعات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:31 م
المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز
علا العلاف
طباعة
أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، أن الاتحاد حريص على وضع آليات وأسس لبناء شراكات عربية إفريقية بين الدول الأعضاء والاستفادة بجميع الخبرات والمقومات الاقتصادية والبشرية والعمل على تعظيمها في ظل انتشار الوباء العالمي كوفيد _19.

وقال " عبدالعزيز " في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا تتصاعد الآثار السليبة يومًا بعد يوم بمختلف القطاعات منها قطاع التشييد والبناء فبالتالي أصبح تقديم خدمات البناء والإنشاءات خلال هذه الأوقات مهمة ليست سهلة بالإضافة إلى أنه تتطلب احتياطات إضافية حتى يتمكن العمال من أداء مهامهم في نفس الوقت الحفاظ على صحتهم وعلى صحة المخالطين لهم.

وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي إلى أن شركات المقاولات تعرضت لتأخيرات في تنفيذ المشروعات بسبب فيروس كورونا، وذلك لأسباب متنوعة تأخير تصدير الشحنات من المواد البناء والمعدات والتحديات الموجودة في العثور على العمالة وأطقم العمل الأصغر.

وأوضح " رئيس الاتحاد الإفريقي" أنه ضمن الآليات تم وضع قاعدة بيانات مشتركة موحدة تقوم على عرض المشروعات المتاحة بإفريقيا، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء تحالفات كبرى قادرة على تنمية الدول.

موضوعات متعلقة

هدير الهادي تعترف بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي

حقيقة وجود إصابات بـ«الطاعون الدملي» في مصر

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

أول تعليق من التعليم على صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

أول تعليق من التعليم على صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية

هدير الهادي تعترف بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«دايت» الخيار لنحت الجسم في أسبوع

كيف ينتقل الطاعون الدبلي بين البشر وما مدى خطورته؟

حالة اللسان يكشف احتمال إصابة الشخص بهذا المرض

دراسة إسبانية: مناعة القطيع ليست الحل ضد كورونا والتباعد أفضل

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «المؤسساتية الحديثة ودورها في التنمية» عن الشؤون الثقافية

رئيس التنمية الثقافية يتفقد قصر طاز ومتحف أم كلثوم (صور)

«في التَّبابَ ونقضه» كتاب جديد لـ نبيل سليمان عن دار أروقة

الدار العراقية للأزياء تجهز الثقافة الكردية وفرقة بابل بالكمامات