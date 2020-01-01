تحرك برلماني لنقل مصنع سماد طلخا لمنطقة صناعية

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراءووزيري البيئة وقطاع الأعمال بشأن ضرورة إبعاد مصنع سماد طلخا عن المناطق السكانية ونقله إلى المنطقة الصناعية.وأكدت عبدالحليم، أن مصنع سماد طلخا لا يزال مصدرا لتلوث البيئة وإضرار السكان في المناطق السكانية القريبة منه، دون حرص من الجهات المعنية على مواجهة ذلك.وأضافت: "مدينتا المنصورة وطلخا في محافظة الدقهلية يعانون منذ إنشاء المصنع، وذلك نتيجة انبعاث غازات الأمونيا الصادرة عنه والتي تتسبب في اختناقات وضيق تنفس لدى العديد من المواطنين".ونوهت: "الأهالي تقدموا بالعديد من الشكاوى لمسئولي وزارة البيئة ورئاسة الوزراء وغرفة العمليات بديوان عام محافظة الدقهلية، مطالبين المسئولين بالتدخل لإنقاذهم مما تسببها تلك الروائح، ولكن دون جدوى".وأستطردت عضو مجلس النواب: "المصنع متوقف الآن ويحتاج صيانة عاجلة حتى يرجع إلى الخدمة مجددا، والتقدير المبدئي لعملية الصيانة تصل إلى ما يزيد عن مليار ونصف، وهناك مساعي من الحكومة لتحمل هذه التكاليف مع بقاء المصنع في مكانه، كما أن المشكلة الأكبر، في أن المصنع مدين بأربعة مليارات جنيه".وطالبت البرلمانية بضرورة إنشاء مصنع جديد في المنطقة الصناعية في جمصة، بما يحقق أهداف وفوائد عدة وكذلك مكاسب اقتصادية، أولها صحة المواطنين وكذلك استعادة مئات الأفدنة حول المصنع التي تم تدميرها من صرف المصنع وكذلك استعادة نظافة البيئة.وطالبت بضرورة دراسة الأمر من الناحية البيئية قبل الاقتصادية وبحث إمكانية إنشاء مصنع جديد وتدبير تمويله من بيع أراضي المصنع الحالي.