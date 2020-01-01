157 إصابة جديدة بكورونا فى سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 45 ألفًا و140 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تتضمن 20 حالة مجتمعية تتكون من 12 سنغافوريًا أو مقيمًا دائمًا و8 من حاملي تصاريح العمل.وأشارت الوزارة إلى أن 12 مصابًا من الحالات المجتمعية كانوا مخالطين لمصابين آخرين، وتم وضعهم بالفعل في حجر صحي، وتجرى تحقيقات وبائية للتعرف على مصدر إصابة باقي الحالات.وبحسب الوزارة، يوجد 3 مصابين وافدين من الخارج تم وضعهم في حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة.ولم تسجل سنغافورة حالات وفاة جديدة، وتوفي 26 شخصًا حتى الآن جراء مضاعفات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بينما توفي 12 آخرون لأسباب أخرى.