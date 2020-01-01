طلب إحاطة بشأن إبعاد مصنع سماد طلخا عن المناطق السكنية

تقدمت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة وقطاع الأعمال بشأن ضرورة إبعاد مصنع سماد طلخا عن المناطق السكانية ونقله إلى المنطقة الصناعية.وأكدت النائبة، أن مصنع سماد طلخا لا يزال مصدرا لتلوث البيئة وإضرار السكان في المناطق السكانية القريبة منه، دون حرص من الجهات المعنية على مواجهة ذلك.وأشارت: مدينتا المنصورة وطلخا في محافظة الدقهلية تعانيان منذ إنشاء المصنع، وذلك نتيجة انبعاث غازات الأمونيا الصادرة عنه والتي تتسبب في اختناقات وضيق تنفس لدى العديد من المواطنين.ونوهت: الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى لمسؤولي وزارة البيئة ورئاسة الوزراء وغرفة العمليات بديوان عام محافظة الدقهلية، مطالبين المسؤولين بالتدخل لإنقاذهم مما تسببه تلك الانبعاثات الغازية والروائح، ولكن دون جدوى.وأوضحت النائبة: المصنع متوقف الآن ويحتاج صيانة عاجلة حتى يرجع إلى الخدمة مجددا، والتقدير المبدئي لعملية الصيانة تصل لأكثر من مليار ونصف، وهناك مساعي من الحكومة لتحمل هذه التكاليف مع بقاء المصنع في مكانه، كما أن المشكلة الأكبر، في أن المصنع مدين بأربعة مليارات جنيه.وطالبت بضرورة إنشاء مصنع جديد فى المنطقة الصناعية فى جمصة، بما يحقق أهداف وفوائد عدة وكذلك مكاسب اقتصادية، أولها صحة المواطنين وكذلك استعادة مئات الأفدنة حول المصنع التى تم تدميرها من صرف المصنع وكذلك استعادة نظافة البيئة.وطالبت بضرورة دراسة الأمر من الناحية البيئية قبل الاقتصادية وبحث إمكانية إنشاء مصنع جديد وتدبير تمويله من بيع أراضي المصنع الحالي.