محافظ الإسكندرية يطلق إشارة البدء فى تطوير منطقة الحضرة الجديدة

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة البدء في تطوير منطقة الحضرة الجديدة بنطاق حي وسط بتكلفة تقدر بـ ١٤٨.٣ مليون جنيه، ومدة تنفيذ ١٢ شهرا. وذلك بتمويل من صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.جاء ذلك تنفيذًا للبروتوكول الذي تم توقيعه ديسمبر الماضي مع الصندوق لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه.وأوضح محافظ الإسكندرية أن منطقة الحضرة الجديدة تقع على مساحة ١٨٦ فدانًا، ويقطن بها حوالي ١٢١ ألف أسرة.وأكد أن جميع أعمال التطوير بها ستتم بالتوازي؛ بدءًا من تطوير شبكة الصرف الصحي بها بتكلفة ٥٦ مليون جنيه وتركيب ٥٠٠ شنيشة جديدة، فضلًا عن ٣٩٧ شنيشة القديمة، وتطوير الطرق بتكلفة ٧٤.٢ مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف ٣١٥ شارعا بالمنطقة. وكذا تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة ٥.١ مليون جنيه من خلال تركيب ٧٥٠ ذراعا و٥٠ عمود إنارة، وأعمال دهانات الوجهات بتكلفة ١٣ مليون جنيه.جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وم. أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، وم. أشرف عبد العزيز مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والجهات التنفيذية المعنية.من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية، أطلق إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي بحي المنتزه ثان، ومنطقة نادي الصيد بحي وسط، ومنطقة الدخيلة بنطاق حي العجمي، ومنطقة محسن الكبرى بحي المنتزه أول. وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.