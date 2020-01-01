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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عز: سعيد بعودة «علاء الدين».. ودعوتنا لأسر الشهداء والأطقم الطبية شرف لنا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:08 م
النجم أحمد عز
النجم أحمد عز
أمير محمد خالد
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أعرب النجم أحمد عز عن سعادته بعودة المسرح، لافتًا إلى أن عرض علاء الدين الذي يعد أولى تجاربه المسرحية سيستأنف حفلاته الشهر الجاري وتحديدًا يومي الخميس والجمعة ٢٣و ٢٤ يوليو على مسرح "كايرو شو" بالسادس من أكتوبر "موفنبيك" بعرضين خاصيين لأسر أبطالنا من شهداء القوات المسلحة والشرطة والفرق والطواقم الطبية المختلفة.

وشدد عز على أن هذا أبسط ما يمكن تقديمه من فريق عمل علاء الدين وأسرة مسرح "كايرو شو" لهؤلاء الأبطال وأسرهم، عرفانًا وتقديرًا بتضحياتهم العظيمة وجهودهم البطولية من أجلنا جميعًا.

وأوضح مصدر مسؤول بمسرح "كايرو شو" أن وزارة الصحة رحبت بالدعوة وتتولى تنسيق حضور الأطباء وأطقم التمريض، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تجهيز مسرح "cairo Show" بكل المعدات والأدوات اللازمة والالتزام بنسبة الإشغال المقررة 25% ومراعاة الشروط الوقائية اللازمة للحفاظ على الجمهور.

ولفت المصدر إلى أن مسرحية علاء الدين ستستأنف عروضها الجماهيرية ابتداءً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بحفلات ماتينيه وسواريه.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، كريم عفيفي (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).

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