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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تستعرض البروفة النهائية لإجراءات دخول لجان الامتحانات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:06 م
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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شهد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، البروفة النهائية لمحاكاة إجراءات استقبال ودخول الطلاب للجان الامتحانات والمقرر لها أن تنطلق غدًا بكليتي العلوم والتربية للطفولة المبكرة.

وبدأ غريب مراجعة الإجراءات بالتوجه إلى بوابات الجامعة الرئيسية والتي تشمل بوابة ترعة الإبراهيمية والبوابة الرئيسية لمجلس المدينة، وكذلك البوابة المقابلة لشارع المدن الجامعية، لمعاينة خط سير الطلاب ومراجعة العلامات الإرشادية لوقوف وسير الطلاب ومراكز استقبال الطلاب المتطوعين بمبادرة "إحنا معاكم" للمشاركة في الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى المعلن عنها منذ لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة وحتى وصولهم للجان الامتحانات، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة واللجنة العليا للأنشطة الطلابية.

وحول تفاصيل تلك الإجراءات، أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم توفير 30 جهاز كاشف حراري لقياس درجة حرارة الطلاب الممتحنين على بوابات الجامعة وكذلك على أبواب اللجان، مع توزيع مطهر أيدي ومعقم، تتضمن الإجراءات كذلك التأكد من ارتداء الطالب للكمامة والتزامه بإرشادات خط سيره وترك مسافة بينية كافية بين كل طالب، كما توجه غريب لصالات الامتحان للتأكد من عدم تجاوز عدد الطلاب بكل لجنة عن 15 طالب وترك معقد شاغرًا بجوار وخلف كل ممتحن.
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
جامعة أسيوط تستعرض البروفة النهائية لإجراءات دخول لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
جامعة أسيوط تستعرض البروفة النهائية لإجراءات دخول لجان الامتحانات

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