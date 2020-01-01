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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جدول حفلات ساقية الصاوي في يوليو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:05 م
ساقية الصاوي
ساقية الصاوي
أمير محمد خالد
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تفتح ساقية الصاوي أبوابها يوم الخميس المقبل لاستقبال الجمهور في أولى حفلاتها بعد عودة النشاط الفني والمسرحي مرة أخرى بناءً على قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية.

وتفتتح الساقية برنامج حفلاتها بحفل "أم كلثوم تعود من جديد" على مسرح النهر.

وتستعرض "الدستور" برنامج حفلات ساقية الصاوي لنهاية شهر يوليو:

يقام يوم الخميس في تمام الساعة السادسة والثامنة مساءً حفلين عرائس لـ"أم كلثوم"، ويقام يوم الجمعة 10 يوليو حفلين لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، ويقام يوم 12 يوليو حفل ميتال شرقي لفرقة تفاقم، ويقام يوم 13 يوليو حفل لفرقة مصطفى حسين.

كما يقام يوم 15 يوليو حفلًا لمشروع "روح" وهو فريق يدمج موسيقي الراب مع الأغاني الصوفي، ويقام يوم 16 يوليو حفلًا لسعد العود، ويقدم علي الهلباوي حفلين لجمهوره يوم 17 يوليو، ويقدم فريق كردان حفلًا غنائيًا يوم 22 يوليو، وتقدم المولوية المصرية حفل يوم 25 بقيادة عامر التوني وتقدم فرقة الأخوة أبو شعر السورية حفل إنشاد ديني يوم 28 يوليو.

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