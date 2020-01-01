رأس المال السوقي يربح مليار جنيه عند الإغلاق

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات جني أرباح على بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، مع تبادل المراكز الشرائية للأسهم المختلفة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 607.1 مليار جنيه.بينما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30" بنسبة 34. 0 %، بما يعادل 37 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى " اى جى اكس70 متساوى الأوزان " بنسبة 39. 0 %، بما يعادل 6 نقاط، لينهي تعاملاته عند مستوى 1544 نقطة، فى الوقت الذى صعد فيه المؤشر الأوسع نطاقًا " اى جى اكس100 " متساوي الأوزان بنسبة 28. 0 %، بما يعادل 6.53 نقطة، ليغلق عند مستوى 2375 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 409.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 44.2 ألف صفقة بيع وشراء.