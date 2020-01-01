القليوبية الأفضل في مبادرة «طوّر وغيّر»

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حصول المديرية على لقب الأفضل في مبادرة "طوّر وغيّر" والتي أعلن عنها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.وتقدم الصبروط بالتهنئة إلى المدربين الذين شاركوا في المبادرة وهم أيمن سعيد علي وبسمة محمد سيد ونورهان جمال الدين عباس لتمكنهم من تنفيذ الأيام المفتوحة للتوظيف والأعلى أرقامًا في تدريبات المهارات الحياتية.كما تلقى الصبروط خطاب شكر وتقدير من وزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول في تنفيذ مبادرة "طوّر وغيّر" آملين في استمرار العمل وتحقيق المزيد من التفوق والنجاح والإنجازات لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.