«المحامين» تُرشح «سليمان» ممثلًا للنقابة بوحدة مكافحة «غسل الأموال»
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:59 م
محمد جعفرطباعة
خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لترشيح عضو مجلس النقابة صلاح سليمان لتمثيلها في الوحدة.
وتضمن الخطاب: يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بترشيح نقابة المحامين السيد الأستاذ صلاح الدين حسن سليمان (صلاح سليمان) عضو المجلس في تمثيلنا بلجنتكم الموقرة.
واختتم: نشكر سيادتكم على تواصلكم، ونتطلع إلى مزيد من التعاون من أجل صالح وطننا العزيز.
وتضمن الخطاب: يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بترشيح نقابة المحامين السيد الأستاذ صلاح الدين حسن سليمان (صلاح سليمان) عضو المجلس في تمثيلنا بلجنتكم الموقرة.
واختتم: نشكر سيادتكم على تواصلكم، ونتطلع إلى مزيد من التعاون من أجل صالح وطننا العزيز.