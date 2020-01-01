تكريم قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب الموهوبين في مجال الإنشاد الديني

كرم الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية طلاب الأزهر الموهوبين أبطال أول فيديو كليب أزهري للطلاب في مجال الإنشاد الديني، وكان من إنتاج مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال وإشراف قطاع المعاهد الأزهرية.وكان التكريم من داخل الجامع الأزهر للطلاب: الزهراء لايق حلمي قنديل، مروة إسماعيل فيوض، أيمن رسمي أبو هبرة أبناء منطقة كفر الشيخ الأزهرية، واكتشاف وتأهيل صفحة التواصل الإجتماعي (الأزهر الشريف - طور نفسك) بإشراف رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.يأتي تكريم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لدعم الطلاب وتحفيزهم قبل تقديمهم لمجموعة من الابتهالات والإنشاد الديني ليتضرعوا إلى الله لرفع الوباء عن الإنسانية، بعد عودة الصلاة، كما شهد اليوم التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.