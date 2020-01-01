قطع المياه عن مدينة طنطا غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اليوم الثلاثاء، عن قطع مياه الشرب عن مناطق حي ثان طنطا، من الساعة الحادية عشرة مساء غد الأربعاء، وذلك لمدة 14 ساعة متواصلة.وأشار المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إلى أن قطع المياه عن مناطق حى ثان طنطا خلال تلك الفترة الزمنية، يأتي نظرًا لإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه الجلاء الواقعة بنطاق الحى.وناشد رئيس الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع المقررة بمناطق حي ثان طنطا.