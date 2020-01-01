آسر ياسين يقدم النسخة المصرية من مسلسل suits الأمريكي

يعقد المنتج طارق الجنايني جلسات عمل مكثفة مع المخرج خالد مرعي والسيناريست محمد أمين راضي، لإعداد النسخة المصرية من مسلسل suits الأمريكي، وتم اختيار الفنان آسر ياسين على رأس القائمة والمرشح الأول للبطولة، وأبدى آسر موافقة مبدئية.يشار إلى أن طارق الجنايني قدم مؤخرًا مسلسل "مملكة إبليس" الجزء الأول وحقق نجاحا كبيرا على تطبيق "شاهد" ومن المقرر طرحه على قناة mbc مصر الفترة المقبلة، كما أن الجزء الثاني سيتم عرضه خلال الشهور المقبلة على تطبيق "شاهد".مسلسل "مملكة إبليس" بطولة غادة عادل وسلوى خطاب ورانيا يوسف ونانسي صلاح ومحمد جمعة وكريم قاسم وخالد أنور وصبري فواز ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.