مصادر: ترحيل صفوت الشريف لقسم الخليفة

كشفت مصادر أمنية عن أن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ما زال في انتظار ترحيله إلى قسم شرطة الخليفة؛ تمهيدا لنقله إلى السجن المختص، وذلك عقب صدور قرار محكمة النقض بتأجيل طعنه على حكم السجن 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 15 سبتمبر مع التحفظ عليه.وكان صفوت الشريف سلم نفسه، صباح اليوم الثلاثاء، لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلًا.وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018- حكم ثان درجة- صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية الكسب غير المشروع، فيما برأت نجله من ذات التهم.كانت محكمة النقض قد ألغت، في وقت سابق، حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف، ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.