هل تنتقل عدوى كورونا عبر الهواء؟.. أستاذ فيروسات يجيب

كشف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، حقيقة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عن طريق الهواء.وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن بعض الدراسات أشارت مؤخرًا إلى أن الهواء لا يتسبب في نقل فيروس كورونا المستجد بين الأفراد.وأضاف أن منظمة الصحة العالمية لا زالت عند رأيها بأن الرذاذ هو الناقل الأول لفيروس كورونا وليس الهواء، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت صحة الدراسة الخاصة بنقل الفيروس عن طريق الهواء سيكون الوضع أدهى وأمر - بحسب قوله -.وتابع أن ارتداء القناع يوفر حماية للفرد كخط دفاع أول للوقاية من الإصابة بكورونا سواء من خلال الرذاذ أو الهواء، بجانب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي باستمرار.