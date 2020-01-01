انطلاق مبادرة «معا للقضاء على كورونا» بالوادي الجديد

أعلن الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة معا للقضاء على فيروس كورونا.أكد محمد صابر الموافي رئيس الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، على "التعاون من أجل تنفيذ خطط الدولة الخاصة بمواجهة هذا الفيروس، وإيمانا منا بدور القيادات الشبابية بدعم الدولة والمؤسسات المصرية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".وأضاف موافي أن المبادرة لمجموعة من الشباب المتطوع بجميع محافظات الجمهورية للقضاء على فيروس كورونا بمصر.وأشار رئيس الاتحاد إلى أهمية نشر الوعي الصحي والتثقيف الإرشادي للوقاية من فيروس كورونا للمواطنين، توحيد جهود القيادات الشبابية من أجل وقوف المجتمع المدني والقيادات الشبابية لدعم الدولة والمؤسسات المصري لتخطي الأزمة وهزيمة الفيروس وإرشاد المواطنين بطرق الوقاية والمخاطر بتنفيذ الأهداف أهمها:تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى واتباع تعليمات الحكومة بحلات الحظر وعدم الاختلاط بين المواطنين بعدد كبير، ووجود بعض الشباب عند ماكينات الصرف الآلي ومعهم أدوات نظافة وكمامات ونشر إرشادات للمستخدمين، والنصح بعدم استعمال ماكينات الصرف الألي ولو للضرورة يجب تنظيفها قبل الاستخدام، وكذلك وجوب مسافة حوالي متر بين كل مستخدم، ونشر تجارب الدول الناجحة مثل الصين للتحفيز والخروج من الأزمة، وكذلك نشر تجارب الدول التي استهترت بالفيروس مثل إيطاليا للتحذير، والتوعية بضرورة التزام الدول بتعليمات الدولة المصرية حفاظا على سلامة المواطنين، ونشر كل ما هو جديد في شأن الفيروس على مستوى العالم الاهتمام بالنظافة العامة، وتحدي العادات والتقاليد القديمة مثل واجب التهنئة والتعزية والالتزام بالمنزل، ومساهمة الشباب في الوقوف على تطهير وتنظيف الأماكن العامة ودور العبادات والمؤسسات.